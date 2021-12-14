Красиво утеплилась: Бородина в норковой шубке и джинсах кюлотах похвасталась лифтолуком

Ксения Бородина предпочитает регулярно пополнять гардероб. Ведущая «Дома-2» не скрывает, что хорошо зарабатывает. В своем особняке она отвела целую комнату.

Порой Ксения хвастается тем, что на полках нет места. Каждый сезон она покупает модные обновки. Этой зимой телеведущая носит как супоги-трубы, так и пуховики. После развода с Курбаном Омаровым она стала чаще выходить в свет.

Обычно Ксения выбирает практичные наряды. Но для встреч с подругами и вечеринок она предпочитает облачаться в роскошные образы. Так накануне телеведущая отметилась в норковой шубке, джинсах кюлотах и майке.

Наряд она дополнила белыми грубыми лоферами на тракторной подошве. Бородина запечатлелась в лифте. Она предпочла утаить, куда отправилась. Отметим, что новой шубкой звезда порадовала себя год назад. Тогда она призналась, что купила шубу за большую сумму денег.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие удивились, что она носит натуральный мех. Но в этом сезоне Марина Юдашкина, Анна Нетребко и другие звезды тоже носят шубы.

«Ну такая шикарная», «Какая шубка», «Приятно видеть настоящую женщину в мехах», «Это очень красиво», «Обувь у вас крутая», «Такие джинсы и я бы купила», «Просто чудесная», «Какой у вас мех», «Эта та шубка за большие деньги?», «Ох, Ксения, как вы хороши», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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