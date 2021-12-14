Сама элегантность: Бузова в алом пальто с меховым воротником устроила танцы на улице

Телеведущая проводит время в Тюмени. Она поделилась кадрами с тайных съемок.

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она давно привыкла к вниманию публики. В этом году артистка много путешествует. Летом она ездила по работе в Африку и Минск.

А вот не так давно ей довелось отдохнуть в Европе. Но с наступлением зимы она приступила к череде съемок. И на этот раз звезда оказалась в Тюмени, куда приехала не только ради премьеры новой части фильма «Елки».

На следующий день Ольга отправилась на замершее озеро. Там прошли тайные съемки. Она решила не говорить, для чего несколько часов мерзла на улице. Но при этом артистка отметилась в алом пальто с меховым воротником из норки.

Образ также дополнили кожаные сапоги на каблуке. Бузова устроила танцы посреди сугробов. Она двигалась ритмично. При этом вся съемочная группа за ней наблюдала.

Артистка оделась не по погоде. Помощникам приходилось ее согревать. Поверх пальто надевали пуховик. Лишь в кадре Ольга грациозно дефилировала, не показывая, как ей холодно.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие посчитали, что ей идет зимний аутфит. «Какая красивая», «А где раньше был этот наряд?», «Гораздо лучше, чем шуба цвета лягушки», «Как тебе идут зимние пейзажи», «Да, вот и новогоднее настроение подкатило», «Классно, когда можно повеселиться даже на работе», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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