Звезду видно сразу: Бузова в белоснежной шубке и ботфортах на платформе отметилась в Тюмени

Телеведущая проводит зимние дни в одном из российских городов. Она похвасталась своим роскошным нарядом.

Ольга Бузова всегда любила путешествовать. В этом году она старается регулярно устраивать себе отдых. Не так давно блондинка посетила Милан, Париж и Стамбул. Более того, почти каждую неделю она ездит в Минск.

Там артистка снимается в шоу «Х-Фактор». Обычно телеведущая особое внимание уделяет своим нарядом. Она привыкла наряжаться не только для сцены. Даже во время поездок ее можно увидеть в женственном образе.

Накануне Ольга прилетела в Тюмень. Сначала она скрывала, что намерена там делать. Но 13 декабря артистка сообщила, что отправилась на премьеру фильма со своим участием.

Более того, ее директор Арам Арчер отмечает день рождения. Артистка облачилась в черное мини-платье и лаковые ботфорты на платформе. Образ дополнила белая шубка. Бузова покрасовалась в лифте.

Она также продефилировала до машины и грациозно села на сидение. Звезда даже в морозную погоду предпочла выглядеть максимально женственно.

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