«Мороз и солнце»: Ольга Бузова в кремовом костюме и шубе цвета зелени приехала в Минск

Ольга Бузова является популярной певицей. Если раньше многие ее критиковали, то теперь она дружит с Филиппом Киркоровым и даже Сергеем Лазаревым, который сначала к ней относился скептически.

Артистка в этом году решила еще чаще удивлять поклонников. Она стала вести кулинарное шоу, ездила в Африку, а теперь еще стала наставницей в «Х-Фактор. Беларусь». По этой причине она регулярно ездит в Минск.

В последнее время Ольга то и дело выступает на сцене и участвует в новогодних съемках. Телеведущая наряжается в мерцающие платья, чтоб выглядеть празднично. А вот 11 декабря она полетела в Минск на очередные съемки «Х-Фактор. Беларусь». Еще в лифте артистка покрасовалась в кремовом спортивном костюме и пушистой шубе цвета зелени. Бузова была без макияжа и укладки.

«Погодка сегодня в стиле: „Мороз и солнце — день чудесный“. Я не понимаю, что происходит. Я хочу спать», — поделилась звезда.

Однако Ольга поддержала ребят из своей команды сразу, как приехала на съемочную площадку. Раньше все четверо ее подопечных были в шоу, но теперь они выбывают, чем ближе к финалу. Оставшихся участников звезда старается всеми силами ободрить.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Сама она отметила, что домой вернется в середине месяца. Впереди у нее еще несколько поездок. «Просто шик», «Как вам идет этот цвет», «Ольга и зеленая шуба», «Очень стильно и необычно», «Оля, красотка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.