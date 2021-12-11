«Невероятная сказка»: Лопырева в кремовой дубленке и уггах вышла на променад в Суздали

Виктория Лопырева привыкла к тому, что ее приглашают на разные мероприятия. Победительница конкурса «Мисс Россия» уже много лет является для многих поклонников первой красавицей.

Она уже стала мамой, но это не мешает ей путешествовать. Последние несколько лет блондинка предпочитает проводить время в Дубае и Турции. Но в этом году она также посетили Саудовскую Аравию, а теперь приехала в Россию.

По словам Виктории, она любит родные простор. Ее муж Игорь Булатовы возил ее в Коми, где занимается высокую должность. А теперь модель оказалась в Суздали. Она поделилась кадрами, на которых гуляет среди церквей и сугробов.

Блондинка облачилась в дубленку кремового цвета и угги в тон. Лосины дополняли ее зимний аутфит. Лопырева насладилась променадом и даже покидалась снежками.

«Суздаль — самый русский город России! Невероятная сказка с древней историей. Важно сохранять историческую ценность города и аутентичность места. Всего 2 часа до Москвы и мы как будто попали на страницы книги о Древней Руси… и это не случайно, ведь через 2 года Суздаль отметит свое 1000-летие! Праздник, который важен для всей России! Я уверена, что это еще одно место в вашем списке крутых локаций, если вы собираетесь путешествовать по России», — рассказала звезда.

Поклонники были удивлены тому, что Виктория приехала в Суздаль. Многие отметили, что зимой она тоже выглядит стильно. «Виктория, как быстро вы перемещаетесь! Восторг», «Русская красавица», «Суздаль прекрасен в любое время года», «Я думала у вас в гардеробе только платья», «Ух ты, вы прекрасны!», «Такая счастливая», «Ну что за красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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