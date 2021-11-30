38-летняя Лопырева в черном платье-футляре с бахромой отметилась на красной дорожке в Дубае

Виктория Лопырева уже много времени живет в Дубае. Она предпочла покинуть Россию, когда началась пандемия. Тогда у модели уже родился сын Марк Лео. Блондинка умело сочетает отдых и работу.

Она участвует в фотосессиях и появляется на светских раутах. Победительница конкурсов красоты также часто сама организует разные мероприятия. При этом на публике она всегда появляется в женственных образах.

Недавно Виктория на несколько дней прилетела в Монако. Там она успела погулять и повеселиться на вечеринке. Блондинка даже отметилась в платье в горох. А теперь модель вернулась в Дубай.

Она посетила благотворительный аукцион. На красной дорожке Лопырева позировала в черном платье-бюстье с бахромой. Наряд подчеркнул ее талию. Она также надела босоножки на шпильке.

Там звезда встретила французского футболиста Поля Погбу.

«Он по-прежнему воспитан и блестяще играет в футбол! Рада видеть вас в Дубае! Пропустил Ballon Dor вчера вечером, но посетил благотворительный аукцион», — поделилась Виктория.

Поклонники были восхищены тем, как она выглядит. Многие стали писать ей комплименты. «У вас супер платье», «Какой классный футболист», «Как вы шикарно выглядите!», «Вы шикарны», «Красотка и красавец», «Ну просто кофе с молоком», «Какие вы крутые оба», — прокомментировали пост подписчики.

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