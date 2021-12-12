«Эти двое сводят меня с ума»: Водянова показала повзрослевшую дочку и сына от первого брака

Наталья Водянова является одной из самых известных топ-моделей. Она дружит с Ириной Шейк и не рах пересекалась с Наоми Кэмпбелл. Российская красавица живет в Париже в просторном особняке.

Уже больше 10 лет рядом с ней находится миллионер Антуан Арно, но лишь года назад они поженились. Наталья подарила ему сыновей: Максима и Романа, но мальчиков они показывают редко.

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Но от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом у модели есть еще трое детей. Старший сын Лукас уехал учится в США. А вот Виктор и Нева продолжают жить с мамой и отчимом. На днях Водянова ездила в Москву на благотворительный вечер и лишь 11 декабря вернулась домой.

Она запечатлела своих детей. Нева была в свитере, шапке и с большой авоськой. Она обнимала подросшего брата, который был одет с ней в одном стиле.

«Эти двое сводят меня с ума», — написала модель.

А вот поклонники заметили, что Виктор стал красить ногти. У него был свежий маникюр с черным лаком. Многих удивило то, что Водянова позволяет наследнику подобные шалости. «Хорошенькие у вас детки, «Сумка у Невы — песня», «Нева тут на себя не похожа», «Маникюр и лак и мальчика? Серьезно?», «Это так мило», «Сын у вас вырос», «Вроде такая семья, а мальчик ногти красит», — стали писать пользователи Сети.

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