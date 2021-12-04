«Позируем»: Водянова в шелковой юбке и кашемировом свитере предстала дома

Модель поделилась кадром, сделанным в особняке в Париже. Она уже обзавелась уютным и элегантным рождественским нарядом.

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Она смогла построить карьеру топ-модели. Более того, русская красавица стала женой миллиардера Антуана Арно.

Они живут в просторном особняке, где растят сыновей Максима и Романа. Также у Натальи есть еще трое наследников от первого брака: Лукас, Нева и Виктор. Недавно модель вернулась домой после поездки на родину. Она уже отметилась на светском рауте в платье-халате.

Водянова всегда проводит выходные с семьей. Она очень любит праздники, поэтому уже готовится к католическому Рождеству и Новому Году.

Модель поделилась кадром, на котором предстала в шелковой юбке мидакси и свитере с перьями и медведем. Образ был выдержан в алом цвете. Наталья сидела на диванчике у столика и пила чай. Рядом с ней была собака по кличке Кофе. Она показала интерьер своей гостиной, где есть винтовая лестница.

«Кофе и я позируем, чтобы объявить праздничный сезон открытым. В моем идеальном рождественском красном свитере от Ralph Lauren», — написала звезда.

Кадр восхитились многих друзей и поклонников модели. «Ошеломляющая красота! А красный — твой цвет!» — заявил звездный фотограф Герман Ларкин. «Великая красота», — согласилась Юлия Снигирь. «Какая же красавица! Она замороженная что ли?! Вообще не меняется с возрастом!», «Как у вас красиво», «Идеальная женщина», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.