«Субботнее чаепитие»: Подольская собрала дома бабушек, сыновей, сестру и племянниц

Певица поделилась кадрами с родственниками. Она похвасталась тем, как прошел ее выходной.

Наталья Подольская уже давно строит карьеру. Она смогла стать популярной певицей и заботливой мамой. Уже 11 лет артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица подарила избраннику сына Артемия. Мальчику уже шесть лет. Он увлекается танцами и зачастую появляется на концертах мамы и папы. А год назад звезда родила второго сына Ивана.

На днях Подольская вышла в свет. Она посетила премию «Золотой граммофон». А вот 11 декабря певица устроила семейный выходной. У нее в гостях оказались бабушки, а также сестра-двойняшка Юлиана, две племянницы. Они разместились за столом, где певица всех угощала чаем. А вот Артемий собирал игрушку из «Лего».

«Субботнее чаепитие! бабушка Тамара, бабушка девочек Настя, бабушка Нина, инженер мирового уровня ( сын Артемий)» — назвала всех артистка.

После застолья все внимание перешло к малышу Ивану. Годовалый малыш бегал по дому. Он то решил поменять местоположение тапочек, то его заобнимала мама. Двоюродные сестры пытались развлечь малыша танцами. В итоге в гостиной началась детская дискотека.

Поклонники восхитились тем, как выглядит бабушка Владимира Преснякова. Другие отметили, что у Подольской идеальная семья. «У вас все женщины красивые», «Уютный у вас вечер», «Чаепитие с родными, что может быть лучше», «Ванька уже так подрос», «У вас там целый детский сад», — прокомментировали пост подписчики.

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