«Убирает с утра и до вечера»: Подольская засняла годовалого сына в кремовых брюках и футболке

Наталья Подольская является популярной исполнительницей. Она прославилась после участия в «Фабрике звезд». Певица также стала женой Владимира Преснякова. Они счастливы в браке больше 10 лет.

У супругов подрастает шестилетний сын Артемий. А в прошлом году артистка снова стала мамой. Она родила второго сына Ивана. Примечательно, что звезда вскоре вернулась в форму и возобновила концерты.

Если летом Наталья много путешествовала и возила наследников на море, то осенью у артистки были выступления и съемки. Все свободное время певица посвящает семье. Она не раз хвасталась тем, какой у нее растет смышленый наследник.

Более того, Артемий любит играть с братом. А 30 ноября Подольская поделилась трогательным видео. Она засняла годовалого сына, который ходил по дому с пушистой метелкой.

Мальчик был одет в монохромный наряд. Бежевые брюки сочетались с футболкой. Блондин махал палочкой для смахивания пыли.

«Ну убирает с утра и до вечера сегодня ребенок. Очень нравится! Пылесос наш лучший друг. Вот так», — поделилась Подольская.

Поклонники восхитились наследников певицы. Многие были в восторге от хозяйственного Преснякова-младшего. «Что за прелесть», «А потом не заставишь и пылинки убрать», «Какой светловолосый ангел», «Какая прелесть», «Ну это красотища», «Это просто картинка», «Идеальный сын», «Какой красивый пупс растет», «Прелестный возраст», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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