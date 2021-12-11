Подольская в атласном платье и ультрамариновых ботильонах отметилась на «Золотом граммофоне»

Наталья Подольская является одной из самых известных выпускниц «Фабрики звезд». Она уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица может похвастаться еще и тем, что в прошлом году стала мамой во второй раз.

Она воспитывает сыновей Артемия и Ивана. По словам самой артистки, она пользуется услугами няни. При этом каждую свободную минуту звезда посвящает семье.

Однако с наступлением зимы Подольская то и дело появляется на публике. Она участвует в новогодних съемках и концертах. А вот накануне артистка посетила премию «Золотой граммофон».

На этот раз она пришла без мужа, но, как всегда, нарядилась. Певица предстала на ковровой дорожке в атласном платье с драпировкой. Наряд в розовом и алых оттенках дополнили ультрамариновыми ботильонами. Слегка свободный наряд скрыл изъяны ее фигуры и позволил открыть ноги.

На премии Наталья встретила Оксану Федорову. Также она была рада провести вечер с Юлией Савичевой. Артистка получила много комплиментов.

А вот некоторые пользователи Сети посчитали образ не самым удачным. «Девушка красивая, но что за ужасный наряд?», «Какие у вас ботильоны», «Очень красивые, но платье просто не ваше», «Наряд словно с чужого плеча», «Натуся, какая вы яркая», «Просто цветете», «Безумно красивая, но где вы взяли эту тряпку», — стали писать пользователи Сети.

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