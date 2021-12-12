Акцент на стройных ногах: Долина в мерцающем платье-жакете и на каблуках предстала в Кремле

66-летняя певица на новогоднем концерте случайно оделась в одном стиле с ведущим Александром Олешко.

Лариса Долина является народной артисткой. Она выступает на сцене большую часть своей жизни. Певица старается не отставать от молодежи. Она преподает в вузе, поэтому в курсе последних трендов.

Артистка поет в дуэте с молодыми исполнителями. А за последний год она еще и похудела больше чем на 20 килограммов. Также звезда полностью сменила гардероб, поэтому теперь то и дело предстает в современных модных образах.

Накануне Долина снялась в клипе с внучкой Александрой. Тогда она отметилась в костюме с узором из языков пламени. Певица 11 декабря поделилась кадрами из Кремлевского дворца. Она приняла участие в новогоднем концерте.

Артистка для такого случая выбрала мерцающее платье-жакет. Короткий наряд дополнили туфли в тон. Наряд на запах скрыл изъяны фигуры и подчеркнул ее ноги.

«Эх, жаль, что следующий год голубого, а не серебряного Тигра», — отметила звезда.

Лариса Александровна спела с Глебом Матвейсуком. Певица сорвала овации и получила цветы. А ведущий Александр Олешко удивился тому, что они оделись в одном стиле. У него был блестящий пиджак.

Поклонники восхитились тем, как выглядела звезда. Многие восхитились фигурой 66-летней артистки. «Лара, у тебя ножки как у 18 летней девушки», «Классно серебряный костюмчик сидит», «Да какая разница, такой красивой и талантливой женщине, как вы, должно везти всегда», «Ах, какие ножки! Вы просто неотразимы», «Как всегда идеальны! И шикарны», — прокомментировали пост подписчики.

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