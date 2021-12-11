Нарядились: Долина в «огненной» юбке в пол и легкой блузке предстала с повзрослевшей внучкой

Певица на съемках отметилась с Александрой. Девочка снялась в клипе своей бабушки.

Лариса Долина является народной артисткой. Она большую часть жизни выступает на сцене и уже успела добиться признания публики. Певица любит проводить время с родными. Однако она также не перестает выступать.

За последний год звезда преобразилась. Она похудела больше чем на 20 килограммов. По словам Ларисы Александровны, теперь ей хочется носить наряды ярких цветов, на которые раньше она не обращала внимание.

А вот с наступлением декабря Долина то и дело появляется на концертах и новогодних съемках. Певица каждый раз демонстрирует эффектные образы. А 11 декабря она опубликовала кадры со съемок нового клипа.

Артистка позировала у елки с легкой блузке и юбке в пол. Наряд с огненным узором в виде языков пламени скрыл изъяны ее фигуры. Рядом с артисткой была ее внучка Александра, облаченная в нежно-розовое платье с перьями и блестками.

«Чудесное, морозное, солнечное, предновогоднее утро началось со съемок клипа… Какого? Позже расскажу! Всем замечательного настроения!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Долина. Многие отметили, что у нее очень броский наряд. «Красавишны! Обе в красивых нарядах!», «Бабушка огонь», «Лариса Александровна, вы прямо львица здесь!», «Какое огненное платье», «Саша большая совсем, красотка», «Нереально красивые», «Просто нереальная», «Как вы хороши», «Наряд чарующий», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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