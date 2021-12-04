«Только восхищение»: 66-летняя Долина в сверкающем мини-платье с бахромой подчеркнула фигуру

Певица появилась на юбилейном концерте «Песня года». Она встретила там композитора Игоря Николаева и других звезд. Артистка выбрала женственный наряд для такого случая.

Лариса Долина не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Она много лет пыталась вернуться в форму. Но год назад ей удалось похудеть. Певица так преобразилась, что удивила многих коллег. Она решила сразу обновить гардероб.

Несмотря на то, что артистке исполнилось 66 лет, она не боится носить мини-юбки и ботфорты. Теперь для появления на публике звезда выбирает яркие образы.

4 декабря состоялась «Песня года». Ведущими мероприятия снова стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Для выхода на сцену многие артисты выбрали яркие образы. Долина приготовила несколько нарядов.

Для открытия концерта она облачилась в черное мини-платье с бахромой. Сверкающий наряд подчеркнул ее талию. Она сделала объемную прическу и дополнила образ сережками. За кулисами певица встретила Игоря Николаева. Артист залюбовался коллегой. Они обменялись комплиментами.

«Николаев, я даже не знаю, что сказать! Ну легенда, суперкомпозитор! Обожаю совершенно», — отметила Долина. «Мы все уже сказали друг другу давно! Только восхищение» — заверил певец.

Поклонники тоже были сражены тем, как выглядит Лариса Александровна. Многие осыпали ее комплиментами. «Лара, очень удачный образ», «Не перестаю удивляться и любоваться прекрасной звездой», «Шикарная», «Ух ты, красотка», «Так выглядит! Это нереально», «Очень стройная», «Долина вызывает восхищение, только ее женственность — высший класс», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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