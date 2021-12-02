66-летняя Долина в эффектном мини-платье в камнях блеснула стройными ногами на премии

Певица появилась на премии «Виктория». Она выглядела так женственно, что ее в коридоре не хотели покидать Николай Басков и Дима Билан.

Лариса Долина выступает на сцене большую часть жизни. Ее концертов ждут не только в России, но и за рубежом. Она является одной из лучших джазовых исполнительниц.

А за последний год артистка также доказала, что еще может дать фору более молодым коллегам. Она похудела больше чем на 20 килограммов. Звезда сменила гардероб и теперь носит не только брюки, но и шорты.

Для выходов в свет Долина выбирает самые разные образы. Ей нравится как рокерский стиль, так и нежные женственные аутфиты. 2 декабря артистка отправилась на премию «Виктория», которая прошла в Кремле.

Она на этот раз облачилась в мини-платье, расшитое камнями. Лук дополнили золотистые туфли. Лариса Александровна сделала объемную прическу. На ковровой дорожке она демонстрировала стройные ноги.

Певица выглядела так эффектно, что завоевала внимание мужчин. В коридоре ее сопровождали Николай Басков и Дима Билан.

«Невероятно! С Новым годом», — стали кричать они.

Поклонники тоже были в восторге от образа звезды. Долина получила сотни комплиментов. «„Лариса Александровна“, вы прекрасны», «Ну какие ножки, просто чудо», «Как вы молоды и задорны в свои годы», «Просто такие платье вам идут безукоризненно», «Какой богатый образ», «Что за дива! Все слетелись посмотреть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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