«Приехал проверить»: Брежнева в объемном свитере и трикотажных брюках запечатлелась с Меладзе

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что давно привыкла к постоянным путешествиям. Однако у нее есть дома в Москве, Киеве и даже в Италии.

Когда у нее появляется свободное время, певица проводит его с родными. Но с наступлением зимы она все чаще ездит на концерты, а также на появляется на премиях. Звезда каждый раз подбирала себе женственные образы.

Для выступлений у Веры есть подборка блестящих нарядов. Лишь иногда она выступает в джинсах и майке. А вот 11 декабря певица отправилась на концерт. По всей видимости, певица была на частном мероприятии.

Но она запечатлелась после выступления в трикотажном сером костюме. Свитер оверсайз и широкие брюки скрыли ее фигуры. На втором фото Брежнева улыбается, так как у ней приехал муж. Константин Меладзе решил ее забрать ее домой.

«Кто довольный только что выступил на душевном мероприятии? А кто приехал проверить, как артист работает?» — написала звезда.

Поклонники восхитились кадрами. Многие в очередной раз отметили, что Вера очень гармонично смотрится с возлюбленным. Их осыпали комплиментами. «Какие милые», «Так выглядит счастье», «Милота дня», «Какая у вас красивая улыбка», «Идеальный муж», «Верочка, ты просто бесподобна», «Какой уютный наряд», «Блондинка на миллион», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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