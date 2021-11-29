«Решили пойти в кино»: Брежнева предстала без укладки и в свитере с высоким воротом

Певица призналась, что свой выходной решила провести с пользой для себя.

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что привыкла к вниманию со стороны общественности. В свое время певица решила оградить близких, поэтому стала редко публиковать с ними фото.

Даже с мужем Константином Меладзе она редко появляется на публике. В последнее время артистка много работала. Она выпустила новый трек и посетила шоу «Вечерний Ургант».

А вот 29 ноября у Веры выдался выходной. Она призналась, что это было для нее необычно. Певица сначала нежилась дома, а потом решила отправиться в кинотеатр. Она предстала в свитере с высоким воротником и черном пальто.

Артистка была без укладки, но сделала легкий макияж в розовых и нюдовых тонах. Брежнева решила подчеркнуть природную красоту. По всей видимости, компанию ей составил муж.

«Выходной день в понедельник — всегда максимально странное состояние. Поэтому просто решили пойти в кино», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что даже без эффектных концертных костюмов она будто светится. «Красота, вдохновляете», «Какое вас лицо, прям сияете», «Очень стильно! Я даже представила вас в рост», «Такая вы всегда элегантная», «Верочка, какая же вы необыкновенная», «Ну вас точно редко встретишь в кино», «Идеальный выходной», — прокомментировали пост подписчики.

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