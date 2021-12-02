Шелковый костюм, алое платье: Брежнева показала четыре элегантных образа для Нового года

Певица устроила фотосессию в женственных образах. Она продемонстрировала, как подчеркнуть красоту.

Вера Брежнева большую часть жизни провела на сцене. Она не скрывает, что привыкла к постоянному вниманию со стороны общественности. Певица славится не только своим голосом, но и внешностью.

Белокурая красавица не раз участвовала в модных показах. Она не скрывает, что дружит со многими дизайнерами. Артистка в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой. Она также любит носить элегантные наряды.

2 декабря Вера провела целый день на фотосессии. Она решила продемонстрировать четыре праздничный образа. Певица сначала предстала в шелковом костюме с топом и юбкой. Наряд цвета топленого шоколада струился по фигуре. Лук дополнили босоножки. Артистка смогла подчеркнуть свою талию.

Потом Брежнева стала позировать в бархатном платье с открытым плечом и пышным рукавом. Наряд цвета океана дополнили модные туфли с тесемками, обвивающими ногу. Певица собрала волосы в низкий хвост и сделала нежный макияж. Она сделала акцент на загорелых ногах.

Третим образом стал белоснежный костюм с корсетом. Жакет оверсайз актуален в этом сезона. Вера распустила волосы и надела золотую цепочку. Этот наряд оказался лаконичным, но женственным.

И потом артистка облачилась в алое силуэтное платье с разрезом. Этот наряд гармонировал с босоножками в тон и красной помадой.

Поклонники восхитились яркими образами звезды. Многие отметили, что певица находится в отличной форме. «Вы ангел», «Какие наряды! Хочется все», «Это просто шик», «Верочка, ну нельзя так с нами», «Какая вы шикарная! Белый костюм и алое платье — топчик», «Вас никто не затмит», «Такая леди, просто, утонченно», «В белом вы особенно прекрасны», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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