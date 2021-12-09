«Актуальный тренд!»: Топурия в пальто верблюжьего цвета и трикотажном костюме показала, как выглядеть дорого

Солистка группы «А’Студио» похвасталась тем, какой у нее элегантный зимний наряд. А стилист Надя Иванова рассказала, какую ошибку стоит избегать, создавая монохромный образ.

Кети Топурия является популярной исполнительницей с грузинскими корнями. Она стала знаменита, когда начала петь в группе «А’Студио». Певица не скрывает, что за минувшие годы многое в ее жизни изменилось.

Она смогла похудеть, снова вышла замуж и теперь воспитывает не только дочку Оливию, но и сына Адама. Артистка славится своим чувством стиля, поэтому каждый ее образ поклонники всегда обсуждают.

Накануне Кети выступила на большом концерте «Голоса». Она была облачена в роскошное платье в пол с фантазийными рукавами.

А вот после выступления певица покрасовалась в пальто песочного цвета и трикотажном костюме с брюками клеш. Она также надела брендовые лиферы. Топурия свой монохромный лук разбавила сумкой и солнцезащитными очками. Она скрыла изъяны фигуры.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила стилист Надя Иванова.

«Монохром — актуальный тренд! Особенно такой бежевый монохром. Классическое правило, если вы хотите выглядеть элегантно, сдержанно и дорого — выбирайте бежевые вещи. Получается минималистический и элегантный образ. Мне всегда интересно наблюдать за Кети, так как у нее не банальный вкус. Она следит за модными тенденциями и всегда их перерабатывает очень интересно. Кети выбрала не просто монохром. Здесь есть интересное стилистическое решение. Здесь сочетается пальто верблюжьего цвета с трикотажным актуальным костюмом и спортивными элементами — очками-авиаторами и черной сумкой на широком ремне. Что добавляет образу не просто элегантности, но и вечной не устаревающей классики. Образ смотрится современно. Маленький минус я бы поставила обуви. Мне не нравится сочетание оттенков. Обувь смотрится сероватой и даже грязной. Светлые оттенки нужно сочетать очень деликатно. Холодные оттенки на фоне теплого могут смотреться грязно. Это единственный недостаток», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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