«Нужно взять себе на заметку»: Топурия в модном песочном пальто и брюках клеш предстала с мужем

Певица провела день вместе со Львом Деньговым. Она выбрала элегантный образ, который оценила персональный стилист Алина Берри.

Кети Топурия уже больше 15 лет является солисткой группы «А’Студио». Она славится не только своим необычным тембром голоса, но и чувством стиля.

Для выступлений певица выбирает наряды со сложным кроем или платья именитых дизайнеров. В Прошлом году она родила сына Адама. После родов артистка не сразу вернулась в форму, но умело маскировала изъяны с помощью нарядов.

Этой осенью Топурия носит дубленки и пуховики. Но в первый день зимы она решила облачиться в песочное пальто на запах и брюки клеш. Ее образ дополнила дутая сумка и солнцезащитные очки. Артистка покрасовалась у зеркала дома.

Потом солистка «А’Студио» отправилась кататься на респектабельном автомобиле с мужем Львом Деньговым. Она не давала скучать возлюбленному, танцуя и подпевая песням, играют на радио.

Лаконичный образ звезды восхитил поклонников. К слову, песочное пальто есть и у Ани Лорак. Этот цвет пользуется популярностью. «Какая красивая», «Всегда на стиле», «Какая модница», «Просто красотка», «Ну что за образ! Бомба», — прокомментировали пост подписчики. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Алина Берри.

«Кети Топурия — красивая девушка с очень яркой и запоминающейся внешностью. Чтобы подчеркнуть свою красоту она выбрала достаточно простой классический образ: бежевое двубортное пальто приталенного силуэта и черные брюки клеш с трикотажным верхом.

Базовые вещи вне времени с идеальной посадкой создают дорогой и лаконичный образ. Лайфхак, который нужно взять себе на заметку, брюки и трикотажный верх в едином цвете — создают вертикаль, и благодаря ей фигура кажется выше без каблуков! Но не забывайте про аксессуары: образ Кети дополняют стильные солнцезащитные очки — именно они и являются акцентом в образе», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.

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