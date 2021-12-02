«Нужно взять себе на заметку»: Топурия в модном песочном пальто и брюках клеш предстала с мужем

Кети Топурия уже больше 15 лет является солисткой группы «А’Студио». Она славится не только своим необычным тембром голоса, но и чувством стиля.
Для выступлений певица выбирает наряды со сложным кроем или платья именитых дизайнеров. В Прошлом году она родила сына Адама. После родов артистка не сразу вернулась в форму, но умело маскировала изъяны с помощью нарядов.
Этой осенью Топурия носит дубленки и пуховики. Но в первый день зимы она решила облачиться в песочное пальто на запах и брюки клеш. Ее образ дополнила дутая сумка и солнцезащитные очки. Артистка покрасовалась у зеркала дома.
Потом солистка «А’Студио» отправилась кататься на респектабельном автомобиле с мужем Львом Деньговым. Она не давала скучать возлюбленному, танцуя и подпевая песням, играют на радио.
Лаконичный образ звезды восхитил поклонников. К слову, песочное пальто есть и у Ани Лорак. Этот цвет пользуется популярностью. «Какая красивая», «Всегда на стиле», «Какая модница», «Просто красотка», «Ну что за образ! Бомба», — прокомментировали пост подписчики. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Алина Берри.
«Кети Топурия — красивая девушка с очень яркой и запоминающейся внешностью. Чтобы подчеркнуть свою красоту она выбрала достаточно простой классический образ: бежевое двубортное пальто приталенного силуэта и черные брюки клеш с трикотажным верхом.
Базовые вещи вне времени с идеальной посадкой создают дорогой и лаконичный образ. Лайфхак, который нужно взять себе на заметку, брюки и трикотажный верх в едином цвете — создают вертикаль, и благодаря ей фигура кажется выше без каблуков!
Но не забывайте про аксессуары: образ Кети дополняют стильные солнцезащитные очки — именно они и являются акцентом в образе», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.
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