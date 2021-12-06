Вот это зрелище: Каменских в мини-платье без лифчика подразнила упругими полушариями груди

Певица появилась на съемках в неприлично откровенном наряде и устроила смелые танцы, смутив поклонников.

Настя Каменских уже много лет строит карьеру на сцене. Она прославилась, когда выступала в дуэте с Потапом. Певица долгое время скрывала роман с коллегой, но теперь они муж и жена.

Артистка предпочла начать строить сольную карьеру. Она облачается в женственные наряды и не боится снимать откровенные видео к своим песням. Звезда старается подчеркивать свои достоинства.

В последнее время Настя часто ездит на съемки украинской версии шоу «Маска». Она каждый раз демонстрирует яркие образы. Певица накануне в мини-платье атласного цвета. Наряд выглядела как полужакет, полуплатье.

Образ с декольте подчеркнул ее стройные ножки. Каменских решила попрыгать, показав свою грудь без лифчика. Упругий бюст стал колыхаться перед камерой. Она игриво улыбалась.

Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Многие одарили ее комплиментами. Артистка смогла взбудоражить публику. «Очень классный образ», «Безумная красотка», «Прелесть какая», «Попрыгай еще», «Что за вид!», «Декольте тут самое роскошное», «Настя, ну зачем все это?», «Фигурка просто прелестная», «Ну какая хулиганка», «Грудь просто смак», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.