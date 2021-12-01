«Настя шалит»: Каменских в стрингах изящно наклонилась, подразнив своей «сдобой»

Украинская дива не постеснялась раздеться и залезть на кушетку, обмазав прелести маслом.

Настя Каменских является популярной украинской исполнительницей. Она раньше регулярно выступала в Москве, но теперь завоевывает любовь новой публике, устраивая гастроли в Европе.

Певица даже выучила испанский язык, чтобы исполнять на нем новые песни. Несмотря на то, что артистка состоит в браке с Потапом, она не перестает женственно одеваться. Порой ее наряды выглядят откровенно.

Еще недавно Настя делилась кадрами с отдыха. Она без стеснения позировала в бикини. А теперь певица запечатлелась в массажном кабинете. Она забралась на кушетку и засняла себя в одном нижнем белье.

Артистка изящно наклонилась, подразнив наливными ягодицами. Она была без макияжа, а волосы собрала в небрежный пучок. Каменских прикрыла рукой область живота.

Поклонники восхитились формами певицы. Многие были поражены тем, как она выглядит. Нашлись и те, кто осудил ее за смелые кадры.

«Какая прелесть», «Вот это орех», «Ну что за стыд! Такое же не выкладывают!», «Такие роскошные формы», «Настя, ну ты богиня», «Стыд пробирает», «Просто красота зашкаливает», «Вам нужно прикрыться», «Хорошо, что в трусах», «И такое видеть можно не всем! Вы же жена», «Настя шалит», — прокомментировали кадры подписчики.

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