«Трусики в сумочке»: пополневшая Бузова в алом мини-платье засветила свои прелести на публике

Ольга Бузова не раз говорила, что у нее идеальная фигура. Она занимается спортом, но при этом балует себя изысканными блюдами в ресторанах. Недавно артистка провела несколько недель в больнице, но теперь вернулась к работе.

Она призналась, что поправилась. Но это не мешает телеведущей сниматься в роскошных нарядах. Накануне она блеснула на новогодней вечеринке.

А вот 9 декабря Ольга отметилась на съемках для телеканала. Она запечатлелась в гримерке в алом мини-платье с бахромой. Наряд едва прикрыл ее бедра и засветила налившееся декольте. Примечательно, что она кокетливо повиляла бедрами. А в это время помощники искали наушники в ее сумке и обнаружили там много вещей.

«Водя для лица зимой, а зачем тебе столько резинок для волос? Маска для лица!» — перечисляли ребята. «Отстань, Сонь! Это все надо мне! Что ты там ищешь ?Когда попросила найти наушники, а человек просто уже час пытается в моей сумке найти что-то», — пояснила звезда. «Третья помада, ручка, карандаш. Трусики и носки в сумочке», — с удивлением сказала помощница. «Да, там реально трусы лежат», — рассмеялась Ольга.

В своем пикантном наряде она выступила на сцене. Артистка исполнила свой хит. Ее образ оказался самым смелым. А вот за кулисами она надела тренч, чтобы прикрыть прелести. Поклонники были сражены тем, как она выглядит. Многие одарили ее комплиментами. Примечательно, что в последнее время Бузова все чаще отказывается от нижнего белья.

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