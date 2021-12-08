«Оля! Юбку-то забыла!» Бузова в алом боди и блестящих сапожках оголила свою «сдобу» на сцене

Телеведущая для выступления выбрала наряд, который ошеломил поклонников. Звезда показала больше, чем хотела.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в стране. Она старается открывать в себе новые таланты. Телеведущая также любит покупать роскошные платья, чтобы блистать на ковровой дорожке.

Она не боится удивлять публику. В последнее время артистка все чаще отказывается от нижнего белья. Она поправилась за последние недели, о чем сама рассказала поклонникам.

Однако Ольга предпочитает не скрывать свои формы. На днях она в корсете повеселилась на вечеринке Дани Милохина. А теперь артистка приехала на вечеринку канала «Муз-ТВ» в белом платье по фигуре.

Наряд не скрыл ее преобразившейся фигуры. А вот для выступления Бузова выбрала откровенный образ. Она отправилась на сцену в алом боди из лоскутов и мерцающих сапогах. Наряд позволил ей оголить ягодицы.

Артистка зажигательно выступила перед публикой. Она не пыталась прятать свою пятую точку. Ольга решила показать себя во всей красе.

Публика была сражена тем, как выглядит телеведущая. Многие выкрикивали комплименты. В соцсети ее тоже осыпали теплыми словами, но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Боги! Оденься!», «Оля! Юбку-то забыла!», «Попа-то на виду! Как так можно!», «Оля, ну ты огонь», «Только на тебе такие боди выглядят шикарно», «Поправилось-то как», «Оля, вот это наряд! Просто огонь», «Боги! Мамасита», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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