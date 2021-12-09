Добавила гламура: Бузова в шубке цвета фисташек и модных лоферах приехала на съемку

Телеведущая на юмористическом шоу предстала в наряде, скорый скрыл изъяны ее фигуры.

Ольга Бузова всегда предпочитает выглядеть броско. Телеведущая предпочитает следит за модой. Она порой тратит крупные суммы денег на обновки люксовых брендов. При этом на съемках зачастую для нее образы подбирают стилисты.

Артистка с началом зимы стала активно ездит на фотосессии, съемки и концерты. Каждый раз она появляется на публике в новых образах. Звезда поправилась, но это не мешает ей выглядеть женственно.

Недавно Ольга повеселилась на вечеринке Дани Милохина. Она также выступила на новогодней вечеринке «Муз-ТВ». А вот 9 декабря телеведущая отправилась на съемки юмористического шоу.

Она предстала в автомобиле в шубе фисташкового цвета. Артистка призналась, что утром была у врача, а вот теперь поехала на работу. В съемочной студии она предстала в жакете на запах сливочного цвета и кожаных лосинах. Лук завершили лоферы на толстой подошве, которые в тренде в этом сезоне.

Примечательно, что ранее Бузова часто подчеркивала фигуру, а теперь выбирает фасоны, которые скрывают недостатки, как жакет оверсайз. На съемках она спешно учила текст. Ее подбадривал актер Максим Киселев, который должен был с ней сыграть.

Поклонники посчитали, что телеведущая находится в хорошей форме. Многим стало интересно, где снимается Ольга. Не исключено, что она отметилась в шоу «Однажды в России».

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