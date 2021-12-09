С тележкой: Навка в комбинезоне лимонного цвета вместе с мамой отметилась в супермаркете

Фигуристка в Дубае прошлась по обычному магазину. Она предстала в очень ярком наряде.

Татьяна Навка уже давно покинула большой спорт. Она не скрывает, что лед ее не отпускает. Каждый год фигуристка создает красочные шоу. Не только она, но и ее дочка Надежда выступает для публики.

В этом году Навка несколько месяцев работала над новой ледовой сказкой. Она покажет ее уже в конце декабря. А пока спортсменка провела несколько дней в Дубае, где показала шоу «Спящая красавица».

В свободное время Татьяна много гуляла. С ней были дочки Надежда и Саша, а также мама Раиса. Они увидели современную выставку ЭКСПО, а также прошлись по супермаркету.

Фигуристка поделилась кадрами, на которых была запечатлена в лимонном комбинезоне с шортами. Яркий наряд дополнили шлепки Hermes и желтая сумочка Prada. Навка катила тележку, которую нагрузила продуктами.

Рядом с фигуристкой была ее мама. Раиса в белоснежном наряде с вышивкой разглядывала витрину. Поклонники восхитились тем, как выглядит Татьяна.

«Ох, что за ножки!», «Какая красивая», «Ну просто прелесть! Такой загар», «Очень ярко», «Татьяна, какая вы милая», «Идеальная фигура», «Семейный шопинг — прекрасно», «Да, это увлекательно, когда делаешь покупки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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