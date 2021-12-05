«Как же я счастлива»: Навка в укороченных брюках и песочном тренче вышла с дочкой на променад в Дубае

Татьяна Навка уже давно стала олимпийской чемпионкой. Она не скрывает, что любит свою работу. Несмотря на то, что спортсменка завершила карьеру и не участвует в соревнованиях, она создает красочные шоу и выступает для публики.

Навка в последнее время готовилась к премьере ледовой постановке «Лебединого озера». А вот свободное время она проводила то с дочками, то отправлялась на вечеринки.

На днях Навка отправилась в Дубай. Там у нее должно состояться два шоу «Спящая красавица». Когда фигуристка приехала, то отметилась в воздушном платье на прогулке.

С ней приехали мама, а также дочки Саша Жулина и Надежда Пескова. После очередного выступления Татьяна решила выйти на променад. Она облачилась в укороченные брюки с высокой талией и песочный тренч. Белые слингбэки дополнили ее аутфит. За ручку с ней шла маленькая Надежда, облаченная в пышное белое платье.

«Голодные и уставшие но счастливые идем ужинать с моей главной актрисой нашей сказки», — отметила звезда.

Потом они разместились за столиком в ресторане. С ними была мама фигуристки Раиса. Напротив Навки села дочка Саша. Она не сразу стала реагировать на то, что ее снимает родительница.

«Как же я счастлива, что со мной мои девочки! Молодежь все песни знает. Раиса тоже тусит с молодежью», — подметила спортсменка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие осыпали ее комплиментами. Подписчики посчитали, что Надя растет красавицей.

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