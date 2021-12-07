Насладилась изысками: Навка в шелковом платье цвета Tiffany и пуховой накидке посетила ресторан

Фигуристка отведала стейк и другие блюда. Она похвасталась стройностью в ярком образе.

Татьяна Навка уже длительное время создает красочные ледовые шоу. Олимпийская чемпионка также следит за тем, как ее дочка Надежда занимается фигурным катанием. Девочка уже приносит домой медали.

Навка не скрывает, что гордится наследницей. В этом году она не раз выходила в свет с малышкой. Также девочка уже любит наряжаться, как и ее мама. На днях фигуристка с родными провела время в Дубае.

В жаркую страну Навка привезла свое шоу «Спящая красавица». Она находила время для прогулок по музеям и выставкам. Спортсменка вечерами наряжалась, чтобы отправиться в ресторан.

Компанию ей составили дочки Надя и Саша, а также мама Раиса. Накануне фигуристка призналась, что не хочет покидать Дубай. Она намерена вскоре туда вернуться. Напоследок она покрасовалась в роскошном ресторане.

Татьяна предстала в шелковом платье-сорочке цвета Tiffany с цветочным принтом. Пуховая накидка, словно из платка, дополняла образ. Спортсменка надела белые кеды вместо каблуков. Она отведала стейк и другие блюда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка. Многие адресовали ей комплименты. «Очень красиво!», «Какой у вас роскошный наряд», «Очень сочные цвета», «Татьяна, какой у вас уютный и вкусный образ», «Такая вы лучистая», «Платье прелестное, как и вы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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