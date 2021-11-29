Навка в сливочных брюках клеш и белоснежном пуховике появилась на ГУМ-катке с Чернышевым

Фигуристка вновь стала той, кто открыл главный каток страны. Она показала отрывок из ледового шоу «Лебединое озеро» с мужем Анастасии Заворотнюк.

Татьяна Навка является одной из лучших фигуристок в стране. Она обладает множеством наград, включая олимпийское золото. Теперь спортсменка много сил тратит на создание ледовых представлений. В них участвует ее дочка Надежда.

Постановки Татьяны всегда красочные и фееричные. Она летом демонстрировала свой спектакль «Руслан и Людмила». Теперь звезда готовится показать всем новую постановку «Лебединое озеро».

Примечательно, что Навка уже не первый год участвует в открытии ГУМ-катка. На этот раз она выступила перед публикой на Красной площади. Фигуристка выступила в летящем белом платье на льду с Петром Чернышевым. Муж Анастасии Заворотнюк редко появляется на публике. Но тут он показал, что находится в отличной форме.

Позже Татьяна облачилась в сливочные брюки клеш и белоснежный пуховик. Она пообщалась с журналистами и покаталась с гостями на катке. Спортсменка призналась, что благодаря гирляндам у нее уже появилось новогоднее настроение. Она ждет наступления праздников, хоть и будет работать почти все каникулы.

Поклонники одарили комплиментами Навку. Многие также рады были видеть Чернышева. «Какая красота», «Вы само изящество», «Как приятно видеть Петра! Он прекрасный спортсмен», «Вы создаете сказку», «Это выглядит потрясающе», «Какая вы хрупкая», «Стильно выглядите в этом пуховике», — прокомментировали пост подписчики.

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