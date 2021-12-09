«Ой, спалили!»: Бузова в туфельках Manolo Blahnik и мерцающем жакете поманила грудью Батрутдинова

Ольга Бузова уже пять лет строит карьеру певицы. Более того, она раньше ее работу критиковали, но теперь артистка собирает полные концертные залы. Ольга продолжает вести передачи и при этом регулярно экспериментирует с образами.
Блондинке нравится удивлять поклонников. Недавно она сделала каре и обновила цвет волос. С наступлением зимы звезда стала чаще появляться на публике.
За последние дни Бузова успела повеселится на вечеринке Дани Милохина, где отметилась в корсете. А на новогодний праздник канала «Муз-ТВ» она отметилась в боди без юбки.
Несмотря на то, что артистка поправилась, она предпочитает не скрывать свои формы. 8 декабря артистка приехала на съемки шоу. Там она встретила Ирину Дубцову, Стаса Костюшкина, Юлию Паршуту и других известных персон.
Для такого случая Ольга выбрала черные лосины и нежно-розовый мерцающий жакет на запах. Яркие туфли Manolo Blahnik цвета фуксии завершили ее аутфит. Телеведущая дефилировала по коридору. Она распахнула жакет, засветив налившуюся грудь в топе.
«Грудь Ольги Бузовой секрет — то она есть, то ее нет! Ой, какие у меня Manolo! А тебя что? Все на стиле», — поделилась звезда.
А вот потом она встретила Батрутдинова. Они шли за ручку. При этом Бузова не прятала свою ложбинку греха. Она предпочла расстегнуть жакет.
«Ой, спалили!» — сумтилась блондинка.
Поклонники тоже были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие посчитали ее лук очень удачным. «Ну что за дива», «Какой гламурный наряд», «Грудь у вас прям теперь есть», «Тимур слюнки попускал», «Ну вы же чудная пара», — стали писать пользователи Сети.
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