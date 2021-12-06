Теперь с каре: пополневшая Бузова в корсете и струящейся юбке цвета Барби не скрыла бедра

Телеведущая решила сменить имидж в преддверии Нового года. Она отправилась на светский раут в смелом образе.

Ольга Бузова является популярной телеведущей и певицей. Она не скрывает, что привыкла быть в центре внимания. Бывшей звезде «Дома-2» нравится удивлять публику. Она всегда продумывает свои образы для съемок и выходов в свет.

Ольге в этом году довелось много путешествовать. Она даже стала ведущей новых проектов. Но накануне звезда вернулась из Минска в Москву, где снималась в «Х-Факторе».

Накануне Ольга отметилась на съемках с Тимуром Батрутдиновым, а вот 6 декабря звезда решилась появиться на светском рауте. В последнее время она носила длинные нарощенные волосы. Но в преддверии Нового года артистка сменила имидж. Она похвасталась удлиненным каре и пепельным блондом.

Телеведущая также облачилась в корсет и струящуюся юбку цвета барби. Дерзкий лук дополнили ботфорты и яркий макияж с акцентом на глаза.

Когда Бузова позировала, то обнажила бедра. Она не скрывает, что поправилась за последние недели, но наряд скрыл изъяны ее фигуры.

«Она любила менять прическу», — написала звезда.

Примечательно, что телеведущая отправилась на светский раут. В этот день в Москве стартовал гала-ужин журнала GQ, где собралось много артистов. Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие адресовали ей комплименты. «Оленька, карешка, такая хорошенькая», «Балдею, когда короткие, тебе очень идет», «Вот это преображение», «И правильно сделала, что убрала длину. Красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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