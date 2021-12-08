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«Вся Италия в ожидании»: Нетребко в платье-сорочке и невесомой накидке вернулась на сцену театра

Оперная дива после перерыва предстала на публике. Она сыграла в новой постановке, которая имела успех.

«Вся Италия в ожидании»: Нетребко в платье-сорочке и невесомой накидке вернулась на сцену театра
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко уже длительное время является оперной певицей. Она смогла стать мировой знаменитостью. Гастроли звезды расписаны на годы вперед. Она почти не отдыхает.

Обычно певица уезжает на море раз в год, чтобы набраться сил и провести время с сыном Тьяго. Оперная дива недавно отметилась в Нью-Йорке. Ей пришлось на время покинуть сцену из-за травмы, но теперь она возобновила выступления.

Нетребко не скрывает, что любит свою работу. Несколько недель она провела в Милане, где готовилась к новой постановке. Певица успевала гулять с мужем и сыном. Она демонстрировала модные зимние образы. А вот 7 декабря артистка выступила на сцене театра Ла Скала. Она исполнила роль в постановке «Макбета». Анна сменила несколько ярких образов.

На поклон звезда вышла в платье-сорочке винного цвета и невесомой накидке. Она сорвала овации. Зрители стоя восхваляли оперную диву.

«День долгожданной премьеры настал! Вся Италия в ожидании и меломаны всего мира у телевизоров!», — отмечала Нетребко.

Она вышла к журналистам, которые тоже одарили ее комплиментами. «Анечка, дорогой наш алмаз, берегите себя», «Вы бесподобно прекрасны», «Какая крутая», «Наряд просто бомба», «Многие были восхищены вами! Я просто тащусь», «Наряд шикарный и вы тоже», «Такая стройная, статная», «Аристократическая осанка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

После выступления она отпраздновала успех с друзьями. В вечернем платье Нетребко устроила ужин в ресторане.

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