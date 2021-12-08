«Вся Италия в ожидании»: Нетребко в платье-сорочке и невесомой накидке вернулась на сцену театра

Оперная дива после перерыва предстала на публике. Она сыграла в новой постановке, которая имела успех.

Анна Нетребко уже длительное время является оперной певицей. Она смогла стать мировой знаменитостью. Гастроли звезды расписаны на годы вперед. Она почти не отдыхает.

Обычно певица уезжает на море раз в год, чтобы набраться сил и провести время с сыном Тьяго. Оперная дива недавно отметилась в Нью-Йорке. Ей пришлось на время покинуть сцену из-за травмы, но теперь она возобновила выступления.

больше по теме Нетребко в бархатном платье в пол с разрезом появилась на светском вечере Оперная дива отпраздновала премьеру новой постановки в Милане. Она выбрала изысканный наряд.

Нетребко не скрывает, что любит свою работу. Несколько недель она провела в Милане, где готовилась к новой постановке. Певица успевала гулять с мужем и сыном. Она демонстрировала модные зимние образы. А вот 7 декабря артистка выступила на сцене театра Ла Скала. Она исполнила роль в постановке «Макбета». Анна сменила несколько ярких образов.

На поклон звезда вышла в платье-сорочке винного цвета и невесомой накидке. Она сорвала овации. Зрители стоя восхваляли оперную диву.

«День долгожданной премьеры настал! Вся Италия в ожидании и меломаны всего мира у телевизоров!», — отмечала Нетребко.

Она вышла к журналистам, которые тоже одарили ее комплиментами. «Анечка, дорогой наш алмаз, берегите себя», «Вы бесподобно прекрасны», «Какая крутая», «Наряд просто бомба», «Многие были восхищены вами! Я просто тащусь», «Наряд шикарный и вы тоже», «Такая стройная, статная», «Аристократическая осанка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

После выступления она отпраздновала успех с друзьями. В вечернем платье Нетребко устроила ужин в ресторане.

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