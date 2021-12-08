Нетребко в бархатном платье в пол с разрезом появилась на светском вечере

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она не скрывает, что порой ее гастроли расписаны на годы вперед. Певица привыкла к постоянным путешествиям. Она в этом году успела посетить Россию и США.

А последние несколько недель артистка провела в Милане. Она готовилась к выходу на сцену после перерыва с мужем Юсифом Эйвазовым. Звезда накануне выступила в театре Ла Скала.

Чтобы отметить успех, Нетребко вечером устроила с друзьями светский вечер. Они собрались в ресторане, чтобы отпраздновать выступление. Оперная дива облачилась в черное бархатное платье в пол с разрезом.

Наряд со шлейфом подчеркнул ее постройневшую фигуру. Золотой декор сочетался с сумочкой, а туфли-лодочки дополнили аутфит. За столиком собралась большая компания.

«Что нам пустить снегопад? Time to champagne!» — объявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она похудела. Образ Анны многих покорил.

«Ух! Какая», «Шикарная дама», «Анна, вы прям сама стройность», «Какие роскошное платье», «Обожаю ваши наряды», «Сама изысканность», «Ну просто девочка», «Богиня! Анна, как вы прекрасны», «Такая стройная! Что творится!» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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