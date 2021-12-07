Уикенд в Милане: Нетребко в ультрамодном пуховике цвета экрю вышла на прогулку с мужем и сыном

Оперная дива показала, как проводит время в Италии с семьей. К ней приехал Юсиф Эйвазов.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она объездила всю Европу, выступала в США и других странах. В этом году артистка не раз приезжала в Россию и даже отметила свой юбилей в Кремле.

Примечательно, что она славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. Звезда всегда продумывает свои образы не только для сцены, но и для обычных прогулок.

Еще недавно Анна была в Нью-Йорке, где восстанавливала силы. А теперь она находится в Милане. Там певица готовилась к премьере новой постановки. Свободное время она посвящала друзьям и походам в музеи.

А недавно к ней приехал муж Юсиф Эйвазов. Они устроили прогулку по городу. Нетребко ранее отметилась в пальто с меховым воротником. А теперь она предстала в лимонных брюках клеш и пуховике оверсайз цвета экрю, который стал трендовым.

Певица была с мужем и своим сыном Тьяго, который страдает аутизмом. Однако Анна окружила его заботой и вниманием. Мальчик часто готовит, посещает с мамой разные мероприятия и любит сладости. Он растет счастливым ребенком.

«Солнечное воскресенье в Милане», — заявила звезда. «Когда светит солнце и рядом родные люди — жизнь не кажется такой мрачной, как она казалась в сером ноябре», — добавила она.

К слову, дутые пуховики носят многие модницы: Лиза Арзамасова, Лариса Долина и другие известные персоны. Поклонники восхитились образом певицы. «Аннушка восхищаюсь вами, вашей семьей», «Какой Тьяго высокий», «Какой Тьяго красивый мальчик, на мамочку свою похож», «Анна, у вас крутой наряд», — прокомментировали пост подписчики.

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