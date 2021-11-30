Элегантное пальто и алые перчатки: Нетребко насладилась романтическим уикендом с Эйвазовым в Милане

Оперная дива продемонстрировала женственный образ в Италии. Она воссоединилась с возлюбленным спустя несколько недель. Они даже оделись в одном стиле.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она не раз демонстрировала силу духа, так как ей приходилось месяцами находится на гастролях.

Лишь в начале пандемии артистка смогла провести несколько месяцев дома в Вене. Анна продемонстрировала, что отлично готовит и потом выпустила свою кулинарную книгу. В в этом году она вернулась к поездкам и снова стала демонстрировать свои яркие образы.

Оперная дива обладает своим особенным чувством стиля. Ей нравится дополнять свои наряды аксессуарами. Нетребко недавно продемонстрировала леопардовое платье с мюлями в тон. А вот в конце ноября она то и дело находилась на репетициях в театре Ла Скала. А ее муж Юсиф Эйвазов был в Москве. Но теперь они воссоединились.

«Скучали? Мы тута», — заявила звезда.

На новых фото Нетребко гуляла по Милану под руку с мужем. Они оделись в одном стиле. Певица предстала в элегантном черном пальто с воротником из натурального меха. Его дополняли алые перчатки и берет, а также кожаные лоферы в винном цвете. А вот Юсиф надел меховую жилетку и джинсы с кедами. Они продемонстрировали семейную идиллию.

«Безумно счастлив вернуться в Милан! Мой самый любимый город на земле… город где я провел свои молодые 17 лет жизни… Знаю каждый уголок, каждую улочку, столько воспоминаний.. Милан люблю тебя», — написал певец.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Анна. Многие обрадовались ее воссоединению с возлюбленным. «Мои сладкие!» — заявила Хибла Герзмава. «Наши сладкие!» — отметил фотограф Владимир Широков. «Боже! Вы просто чудо! Счастья вашей паре!», «Роскошная парочка!», «Ах, как хорошо», «Какое шикарное пальто», «Переплюнули всех миланских модников», — прокомментировали кадры подписчики.

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