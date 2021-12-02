Всегда на стиле: Нетребко в дутом пуховике макси и ботильонах на шпильке предстала в Милане с мужем

Оперная певица после генеральной репетиции в театре Ла Скала провела время с мужем и друзьями. Она продемонстрировала свой зимний аутфит.

Анна Нетребко уже давно стала одной из самых известных оперных артисток в мире. Ее гастроли расписаны на годы вперед. Однако певица не скрывает, что даже у нее бывают не лучшие дни.

В этом году ей пришлось сделать перерыв в работе по причинам здоровья. При этом она отдохнула в Нью-Йорке, где не была два года. А вот теперь звезда готовится вернуться на сцену в Милане.

Еще осенью Анна приехала в Италию. Она уделяла время прогулкам и друзьям. На днях певица устроила романтическую прогулку с мужем Юсифом Эйвазовым, который к ней приехал. Тогда она предстала в пальто с лисьим мехом и алых перчатках.

А вот накануне артистка провела вечер на репетиции в театре Ла Скала. Она готовится принять участие в новой постановке. После завершения работы Нетребко отправилась веселиться с мужем и друзьями.

На этот раз оперная дива облачилась в черный пуховик макси. Она также надела вязаную шапку и ботильоны на шпильке. Образ дополнила оранжевая сумка с брелком в виде лисы. Ее обнял Эйвазов, который предстал в total black.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие отметили, что ее образы всегда непосредственные и яркие. «Вот это компания», «Какая красивая», «Вы с Юсей такая гармоничная пара», «Как вас стройнит черный», «Вы всегда такая статная и стильная», «Анна, только вам идут такие наряды, где сочетается несочетаемое», «Дива наша», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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