«Лишила дара речи»: Лорак в силуэтном платье с открытой спиной сразила Лепса на концерте «Голоса»

Певица приняла участие в большом концерте в честь 10-летия «Голоса». Для такого случая она выбрала соблазнительный наряд.

Ани Лорак является одной из самых известных украинских исполнительниц. Она уже больше 20 лет выступает на сцене. Певица прославилась благодаря сильному вокалу.

Более того, она обладает подтянутой фигурой. Артистка не скрывает, что занимается спортом. После развода с турецким бизнесменом она все чаще подчеркивает свои формы с помощью нарядов. В ее гардеробе много костюмов и платьев.

Недавно Лорак уже продемонстрировала яркие образы на «Песне года». Тогда она спела с Сергеем Лазаревым. А вот 7 декабря певица приняла участие в большом концерте «Голоса», который устроили в честь 10-летия проекта.

Для такого случая она выбрала силуэтное платье-футляр с молнией сзади и открытой спиной. Наряд визуально уменьшил ее талию. Мерцающий наряд дополни туфли не шпильке.

Каролина (настоящее имя звезды, — Прим. ред.) продефилировала по коридору. Она заглянула в комнату, где на пианино играл Григорий Лепс. Он не сразу нашел слова, увидев коллегу.

«Встречают прямо с музыкой», — отметила певица. «А, это ты!» — удивился Лепс.

А вот на сцене Лорак спела уже с участником «Голоса» Даниелем. Они исполнили один из хитов. Артистка поразила публику своими формами. Многие одарили ее комплиментами.

«Господи, как вы шикарны», «Эти формы! Вы Афродита», «Чистой воды соблазн», «Платье едва не треснуло», «Какой орешек», «Просто умопомрачительно», «Ну дива!», «Лишила дара речи», «Каролина, вы никого не щадите!», «Просто идеальные формы», «Ах, какая», — прокомментировали пост подписчики.

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