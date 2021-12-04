«Слюнки подберите»: Ани Лорак в атласном платье с прозрачным декольте засветила бюст на публике

Певица для выступления на «Песне года» выбрала смелый образ. Поклонники были сражены ее красотой.

Ани Лорак уже давно стала популярной украинской исполнительницей. Она регулярно дает концерты. В 43 года певица может похвастаться стройной фигурой. Она также умело подбирает себе наряды.

Артистке нравится подчеркивать свои достоинства. В гардеробной у нее есть платья, костюмы, пальто и юбки. Она не раз отдавала предпочтения и комбинезонам. 4 декабря звезда стала гостьей на «Песне года».

Это одно из главных событий зимы. Для открытия концерта Лорак выбрала леопардовое мини-платье и золотые босоножки. Она спела с Лолитой Милявской, Ларисой Долиной и другими артистами.

А вот для своего номера певица уже облачилась в атласное платье в пол с разрезом и прозрачным декольте. Наряд ультрамаринового цвета позволил ей блеснуть пышным бюстом и загорелыми ногами. Босоножки на шпильке дополнили ее лук.

Лорак вышла на дорожку и позировала перед журналистами. Она произвела фурор, восхитив публику своей красотой. Певица продемонстрировала свои формы.

Поклонники осыпали артистку комплиментами. Многие восхитились тем, в какой форме находится певица. «Вот это красотка», «Надо же, такой разрез», «Каролина роскошная, вы всех затмите», «Очень яркая», «Лорак всегда завораживает», «Слюнки подберите», «Ох, хороша», «Платье просто идеально сидит», «Какое декольте», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.