«Засмущала Серегу»: Лорак в платье в пол с ошеломительным декольте оголила грудь перед Лазаревым

Певица вышла на одну сцену с коллегой в ярком и женственном образе. Она не скрыла свои прелести.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она продолжает строить карьеру и каждый год выпускает новые песни. Примечательно, что певица является одной из самых ярких артисток.

Более того, она старается хорошо выглядеть в свои 43 года. Певица занимается спортом и с радостью подчеркивает свои формы. Она предпочитает на публике появляться в соблазнительном наряде.

На днях состоялась «Песня года». Лорак — частая гостья на премиях и фестивалях. Для такого громкого события певица приготовила несколько образов.

Более того, она спела в дуэте с Сергеем Лазаревым песню, которую выпустили в этом году. Для выхода на сцену артистка выбрала атласное платье в пол ультрамаринового цвета. Наряд с разрезом и прозрачным декольте едва прикрыл ее округлый бюст.

Поклонники посчитали, что Лорак своими прелестями смутила Лазарева. Он старался не смотреть на бюст своей коллеги, что было сложной задачей.

Многие восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Каждый ваш образ идеален», «Такое платье вам очень идет», «Засмущала Серегу», «У вас потрясающие ноги», «Ну вы простоя дара речи лишили», «Ваши формы просто совершенны», «Какая вы потрясающая», «Грудь просто самый сок», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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