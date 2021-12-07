«Как в сказке»: Савельева в дубленке с курчавым мехом и модной шапке прогулялась по лесу

Саша Савельева многим знакома по шоу «Фабрика звезд». Она вошла в состав группы «Фабрика» и много лет гастролировала с коллективом, но несколько лет назад артистка покинула группу. Тогда она ждала своего первенца.

Теперь ее сыну Леону уже два года. Певица теперь строит сольную карьеру, а также участвует в фотосессиях. Молодая мама может похвастаться стройной фигурой.

В последнее время Саша часто появляется на публике. Она облачается не только в брючные костюмы, но и вечерние платья. Певица пополнила гардероб и теплыми обновками. 7 декабря она отправилась на прогулку в лес.

В Москве выпало так много снега, что все утопало в сугробах. Савельева отметилась в черной дубленке с курчавым мехом. Кремовый спортивный костюм дополнили сапожки и шапка-ведро, которая стала трендом в этом сезоне. Савельева пробежалась среди деревьев, наслаждаясь снегопадом.

«В последнее время очень нравится делать рилз, они как ожившая картинка», — поделилась звезда.

Не только поклонники, но и друзья восхитились тем, как выглядит артистка. «Красота!» — заявил Алексей Воробьев. «Как в сказке», — отметила Саша Попова. «Особенно когда картинка — такая! Это очень красиво!», «Какой у вас наряд», «Саша, всегда такая стильная», «У вас идеальный зимний лук», «Захотелось тоже так одеться», «Вы прям как в фильме», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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