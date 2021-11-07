Леди в тренде: Пегова вышла на улицу в шапке-ведре самого модного цвета

В этом году Институт Pantone назвал серый цвет самым актуальным (наряду с желтым). Ирина Пегова поддержала это модное направление, выбрав вязаную шапку-ведро и двубортное пальто в тон.

В таком виде актриса прогулялась до съемочной площадки, наслаждаясь свежим воздухом и пейзажами вокруг.

«Такой вот у меня симпатичный путь!» — похвасталась Ирина Пегова.

К слову, ранее актриса уже выбирала платье в трендовом сером цвете. Она предпочла Х-силуэтную модель пол с воротничком «Клодин». Александр Васильев считает, что этот стильный аксессуар сразу делает образ более торжественным.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.