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Леди в тренде: Пегова вышла на улицу в шапке-ведре самого модного цвета

Звезда насладилась прогулкой на свежем воздухе.

Леди в тренде: Пегова вышла на улицу в шапке-ведре самого модного цвета
Ирина Пегова. Фото: Global look press.

В этом году Институт Pantone назвал серый цвет самым актуальным (наряду с желтым). Ирина Пегова поддержала это модное направление, выбрав вязаную шапку-ведро и двубортное пальто в тон.

В таком виде актриса прогулялась до съемочной площадки, наслаждаясь свежим воздухом и пейзажами вокруг.

«Такой вот у меня симпатичный путь!» — похвасталась Ирина Пегова.

К слову, ранее актриса уже выбирала платье в трендовом сером цвете. Она предпочла Х-силуэтную модель  пол с воротничком «Клодин». Александр Васильев считает, что этот стильный аксессуар сразу делает образ более торжественным.

Ирина Пегова. Фото: instagram.com/pegovairina/

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