«Вот это расцвела»: Собчак в блестящей юбке миди и лифчике засветилась на гала-ужине с Богомоловым

Телеведущая в гламурном наряде вышла в свет с мужем. Они посетили светский вечер журнала GQ.

Ксения Собчак не скрывает, что уже заработала целое состояние. Она не перестает снимать новые шоу и брать интервью у селебрити. При этом телеведущая успевает путешествовать и растить сына Платона.

Она не так давно возила малыша в Дубай. А вот начало зимы блондинка встретила с мужем Константином Богомоловым в Нью-Йорке. Они устроили себе романтические каникулы.

Однако Собчак предпочитает не пропускать громких мероприятий. Недавно она в алом платье появилась на вечере журнала Vogue.

А 6 декабря в Москве состоялся гала-ужин журнала GQ, которому исполнилось 20 лет. Для такого случая она облачилась в блестящую юбку миди и лифчик. Жакет с чешуйками и серебристые босоножки дополнили гламурный образ. Ксению сопровождал муж, который был в черном костюме.

Телеведущая сделала новую прическу и нежный макияж. Она блеснула налившейся грудью. Многие гости отметили, что не сразу ее узнали. А поклонники посчитали, что она похорошела.

«Ксюша хороша», «Как мне нравится ваша пара», «Какой стильный наряд», «Ну прям сногсшибательная», «Едва узнала, какой красивый лук! А прическа — ах», «Вот это расцвела», «Сплошной стиль и женственность», «Какая вы красотка», — стали писать пользователи Сети.

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