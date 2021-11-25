«Получилось неубедительно»: Собчак показала, как нарядила подросшего сына для садика

Ксения Собчак раньше не всегда лестно говорила о детях. Но все изменилось, когда телеведущая стала мамой. В браке с Максимом Виторганом у нее родился сын Платон.

После развода бывшие супруги договорились, что будут вместе его воспитывать. Не так давно мальчик отметил пятилетие. Родители устроили для него вечеринку в пиратском стиле. Именинник получил много внимания и подарков.

В интервью Собчак признавалась, что сын изучает несколько языков. Она также следит за тем, чтобы он правильно питался. Дома у них нет сахара и сладостей. Во время поездок с ними ездит няня.

Как оказалось, также наследник телеведущей ходит в садик. Ксения показала, как нарядила его. Платон позировал в национальном костюме. Его головной убор украшал алый цветок. Наряд был из шелка.

«В детском садике нас попросили надеть национальный костюм. Получилось, по-моему, неубедительно», — поделилась звезда.

Поклонники пришли в восторг от сына Собчак. Многие посчитали, что он подрос. «Балалайки и медведя не хватает для антуража», «Убедительно», «Для детского сада больше чем убедительно», «Какой хороший мальчик», «Тренировка перед школой», «Очаровательный блондин», «Ему так идет», «Это его образ», «А мне очень нравится», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.