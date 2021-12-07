«Тут так здорово!»: Навка в платье с ромашками и отложным воротничком отметилась в Дубае

Татьяна Навка уже давно занимается спортом. Она стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Но теперь фигуристка занимается созданием красочных ледовых представлений.
Она также снимается в шоу «Ледниковый период», где судит участников проекта. Татьяна также успевает растит дочку Надежду, которая учится в первом классе. А от прошлых отношений у нее есть взрослая дочка Саша Жулина.
Впереди у Навки насыщенные праздники, так как она представит публике новое шоу «Лебединое озеро». Но фигуристка недавно уехала в Дубай. Там она появилась с мамой и дочками. Но спортсменка приехала не отдыхать. Она дала два представления.
А вот вечерами у нее было время для прогулок. Накануне Татьяна в белом платье мидакси с ромашками и отложным воротничком вышла на променад. Наряд подчеркнул ее фигуру.
«Тебе нравится? Не хочешь уезжать?» — спросила ее коллега.
«Супер просто! Не хочу езжать! Тут так здорово!» — заверила Навка.
«Давай перенесем шоу на завтра, а сегодня погуляем?» — предложила подруга.
«Нет, перенесем на следующий месяц и еще приедем!» — сказала фигуристка.
Поклонники восхитились тем, как выглядит олимпийская чемпионка. К слову, наряды с воротником в тренде. Ирина Пегова, Екатерина Стриженова и другие звезды тоже выбирают такие образы. «Танечка, вы прекрасны! Будьте счастливы!», «Просто изумительна», «Какое красивое платье», «Вы такая нежная», «Очень стройная», «Платье такое воздушное, красивое», «Прелестно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
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