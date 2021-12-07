«Тут так здорово!»: Навка в платье с ромашками и отложным воротничком отметилась в Дубае

Фигуристка призналась, что ей не хочется покидать жаркую страну.

Татьяна Навка уже давно занимается спортом. Она стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Но теперь фигуристка занимается созданием красочных ледовых представлений.

Она также снимается в шоу «Ледниковый период», где судит участников проекта. Татьяна также успевает растит дочку Надежду, которая учится в первом классе. А от прошлых отношений у нее есть взрослая дочка Саша Жулина.

Впереди у Навки насыщенные праздники, так как она представит публике новое шоу «Лебединое озеро». Но фигуристка недавно уехала в Дубай. Там она появилась с мамой и дочками. Но спортсменка приехала не отдыхать. Она дала два представления.

А вот вечерами у нее было время для прогулок. Накануне Татьяна в белом платье мидакси с ромашками и отложным воротничком вышла на променад. Наряд подчеркнул ее фигуру.

«Тебе нравится? Не хочешь уезжать?» — спросила ее коллега. «Супер просто! Не хочу езжать! Тут так здорово!» — заверила Навка. «Давай перенесем шоу на завтра, а сегодня погуляем?» — предложила подруга. «Нет, перенесем на следующий месяц и еще приедем!» — сказала фигуристка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит олимпийская чемпионка. К слову, наряды с воротником в тренде. Ирина Пегова, Екатерина Стриженова и другие звезды тоже выбирают такие образы. «Танечка, вы прекрасны! Будьте счастливы!», «Просто изумительна», «Какое красивое платье», «Вы такая нежная», «Очень стройная», «Платье такое воздушное, красивое», «Прелестно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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