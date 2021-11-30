Выше мамы: Пегова в алой блузке с воротничком «Клодин» покрасовалась с повзрослевшей дочкой от Орлова

Ирина Пегова является популярной актрисой. Она снялась в десятках разных кинокартинах. Ирина работала с Сергеем Буруновым и Александром Робаком.

Примечательно, что армия поклонников артистки только растет. Она проявила себя на разных проектах. Блондинка даже участвовала в «Ледниковом периоде». После этого проекта она похудела и теперь все чаще подчеркивает свои достоинства.

Этой осенью Пегова много времени проводит в Минске. Там она снимается в сериале «Акушерки». Как оказалось, компанию ей в свободное время составляет дочка Татьяна. Ей уже 15 лет, но она не часто оказывается с мамой на светских мероприятиях. Отцом наследницы является актер Дмитрий Орлов, но супруги давно развелись.

На новых кадрах Ирина предстала в лосинах и алой блузке с модным воротником «Клодин». Она продефилировала под руку с дочкой и позировала с ней у панорамных окон. Ее наследница предстала в джинсах и джемпере. Она стала выше мамы.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Они отметили, что ее дочка многое унаследовала от мамы. «Какие вы классные», «Красотки», «Как нежно, как мило, как тепло и уютно», «Боже, Ирочка, как вы похудели», «Вот это Таня вымахала!», «Так быстро растут дети», «Два прекрасных солнышка», «Вы тут особенно хороши», «Ирина, как вы классная», — прокомментировали пост подписчики.

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