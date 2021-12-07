Леди в черном: Лопырева в пышном платье с корсетом появилась на кинофестивале в Саудовской Аравии

Виктория Лопырева уже давно строит карьеру. Она прославилась, когда стала обладательницей титула «Мисс Россия». Блондинку стали приглашать на разные мероприятия, включая чемпионаты мира по футболу.

Она была телеведущей, но в последнее время все чаще участвует в фотосессиях и организует фестиваль «Матрешка». Звезда уже два большую часть времени проводит в Дубае.

Недавно Виктория посетила Монако, где повеселилась с друзьями. А теперь она приехала в Саудовскую Аравию. Ее пригласили на кинофестиваль Red Sea. Российская красавица вышла на красную дорожку в черном платье-рыбке с пышной юбкой.

Наряд со шлейфом и корсетом подчеркнул ее фигуру. Лопырева дополнили образ крупными сережками. Она сделала укладку и макияж с акцентом на глаза.

Не только гости фестиваля, но и поклонники блондинки были восхищены тем, как она выглядит. Молодой маме адресовали сотни комплиментов.

«Невероятно красиво и совершенно», «Вика тебе так идет! Это невероятное попадание человек + платье, не испортить черный может не каждый», «Вы уже очаровали их на первом фестивале своей утонченной элегантностью и безмерным великолепием красоты», «Головокружительное платье! Очень красивое», «Ох… нет слов!», «Вы словно лебедь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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