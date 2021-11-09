«Делает стройнее и статнее»: Лопырева в струящемся платье с изюминкой появилась на публике

Виктория Лопырева раньше жила в России, но много путешествовала. После рождения сына Марка Лео она стал большую часть времени проводить в теплых странах. В Дубае победительница конкурсов красоты даже организовывает разные мероприятия и фестивали.

Она также следит за модой и зачастую снимается в фотосессиях. Для каждого выхода в свет блондинка тщательно подбирает себе наряды.

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Недавно Виктория отметилась в платье-бюстье с разрезом на вечеринке. А вот для обычных прогулок она выбирает не менее женственные, но более комфортные образы. На этот раз модель предстала в струящемся платье цвета мандарина с неброским узором.

Наряд подчеркнул стройную фигуру Лопыревой. Туфли-лодочки на каблуке также дополняли ее лук. Она появилась в отеле, где вскоре встретилась сыном, которого привезла няня.

Изящный образ очаровал поклонников знаменитости. Многие стали писать ей комплименты. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«Стильные женственные платья выбрать достаточно сложно, велика вероятность прибавить себе десяток лет. На Виктории как раз очень удачный вариант платья в современном женственном стиле с легким налетом романтики. В нем прекрасно все: и оранжевый цвет (один из трендов текущего и будущего сезонов), и мелкий принт в компании с интересным кроем, добавляющие изюминку образу. Отрез в области талии и высокий разрез на ноге визуально вытягивают силуэт, делая образ стройнее и статнее. Хотя, с такой фигурой как у Виктории можно носить все. Она удачно дополнила образ аккуратными украшениями, которые не перебивают платье, а, наоборот, деликатно дополняют его. Сумочка размера мини так же гармонично вписалась в образ и по цвету и по стилю. Я могла бы рекомендовать брать подобный аутфит на заметку всем поклонницам женственного стиля», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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