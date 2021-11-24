Царственный образ: Нетребко в алом костюме с юбкой мидакси и с меховой муфтой отметилась в Милане

Анна Нетребко является одной из самых известных российских оперных певиц в мире. Она часто путешествует и умело совмещает работу и отдых. Гастроли артистки расписаны на годы вперед.

Многие отмечают, что она выглядит всегда очень ярко. Даже историк моды Александр Васильев не скрывает, что часто восхищается ее нарядами. Он в свое время обсуждал с ней, как нужно носить шляпки.

В этом году Анна успела побывать в России и США только осенью. Теперь она приехала в Милан. Пока певица не выступает, но надеется, что скоро вернется на сцену. Она часто посещает музеи. На этот раз артистка успела побывать на ряде мероприятий и дать интервью.

А вот накануне Нетребко поделилась кадром, на котором будто находится на съемках голливудского фильма. Она предстала в алом костюме с юбкой мидакси. Наряд с узорами дополнили не только туфли-лодочки, но и меховая муфта рыжего цвета. Она также сделала элегантную укладку. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. Ее обнимал в кадре мужчина в костюме.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит оперная дива. Многие отметили, что ей идет ретро образ. «Шикарная», «Ну как вы ловко умеете преображаться», «Боги, это ваш стиль! Царственно, статно, красиво», «Анна, ну вы просто царская особа», «Какая у вас непревзойденная красота!», «Вы очаровательны!», «К такой даме без трепета не подойти», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.