«И все обомлели»: Каменских в пятнистом лифе показала налившийся бюст в лучах солнца

Настя Каменских уже давно стала популярной украинской исполнительницей. Она живет в Киеве, но много путешествует. зачастую певица дает гастроли в Европе и даже блистает на красных дорожках международных премий и фестивалей.

Этой осенью она уже успела сняться в украинском шоу «Маска» в качестве судьи, а также отдохнула в Дубае. Артистка славится тем, что любит откровенные наряды.

А вот теперь Настя поделилась кадрами с пляжа. Она покрасовалась в пятнистом мини-бикини. Певица распустила волосы и покружилась прямо на побережье.

Лиф едва прикрыл ее налившийся бюст. Артистка продемонстрировала ложбинку греха в лучах солнца. Каменских также оголила свой плоский живот. Она показала полный пляж людей. Звезда не скрыла свои прелести.

Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Многие стали писать ей комплименты. «Восхищаюсь, браво, такая прекрасная женщина», «Трусы можно и на уши натянуть», «И все обомлели», «Ох и вид», «Единственная встала статуей», «Ну что за вид? Оденься», «Настя, ну ты женщина в соку», «Прям хочется раздеть», «Игривый купальник», — прокомментировали пост подписчики.

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