Хит этой зимы: Топурия в дубленке винного цвета с плюшевым мехом отправилась на съемки

Кети Топурия является популярной певицей. Она не скрывает, что много времени проводит на гастролях. В прошлом году артистка ждала ребенка, поэтому увидеть ее нас цене можно было не часто. В начале года она родила сына Адама.

А от прошлых отношений у нее растет дочка Оливия. Обычно она свободное время посвящает детям. Но этой осенью ей довелось выступить в Дубае, а потом и в Кремле.

Теперь у звезд началась пора новогодних съемок. Топурия теперь регулярно оказывается на сцене. В последний день осени она предстала в джинсах с высокой посадкой и дубленке винного цвета с плюшевым мехом внутри. Солнцезащитные очки дополняли ее образ. Наряд подчеркнул ее талию. Певица сидела в респектабельном автомобиле. Она призналась, что утомилась из-за пробок.

«Еду уже два часа. Люблю в декабре ездить на съемки», — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Топурия. Многие адресовали ей комплименты. К слову, дубленки стали хитом сезона. Алла Пугачева, Светлана Лобода и другие модницы выбрали дубленки. «Ну вы такая какая та нереальная», «Вы всегда прекрасны», «Кети, у вас шикарные образы», «Ну что за стиляга», «Просто шикарная талия», «Какая у вас дубленочка», — прокомментировали пост подписчики.

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